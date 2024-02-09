Главврача инфекционной больницы на прощанье поблагодарили за работу

Главный врач Севастопольской инфекционной больницы Инга Матяж с февраля 2024 года по собственному желанию оставила должность, которую она занимала с июля 2014 года.

На ее руководство больницей пришелся сложнейший период в жизни города и городского здравоохранения – пандемия коронавируса, с которой Севастополю удалось справиться.

«Благодарен Инге Александровне за работу, мы вместе прошли одно из сложнейших испытаний — пандемию. Инга Александровна тогда показала себя настоящим бойцом: во-многом благодаря ее умелым действиям и умению быстро находить нестандартные решения проблем мы смогли сохранить сотни жизней севастопольцев, – написал 8 февраля в соцсети глава города Михаил Развожаев. Он вручил И.Матяж Благодарность за работу и цветы.

Многим севастопольцам имя И.Матяж запомнится именно событиями, связанными с борьбой с коронавирусной инфекцией. Как сообщил М.Развожаев, И.Матяж покинула место своей работы в связи с переездом в другой регион и отнесся к этому с пониманием.

Между тем, на сайте медучреждения в графе "и.о.главного врача" появилось новое имя — Анатолия Анатольевича Оленченко.

Известно, что А.Оленченко – врач-терапевт высшей категории, стаж его работы — 32 года.