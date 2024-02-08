Жилой дом на Восточной,7 легализовали

Судьбу проблемного дома по Восточной,7 решили 8 февраля на заседании правительства.

Как доложила и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева, жилой дом расположен на проектируемой территории в Гагаринском МО площадью 2,3 га.

Из ее сообщения следует, что дом был построен на земельном участке, назначение которого не соответствует виду разрешенного использования. Кроме того, объект частично оказался размещен за границами земельного участка. Кроме того, не хватало площади для организации придомовой территории.

– Запланировано образование земельных участков с видом разрешенного использования «земельный участок – территория общего пользования и благоустройство территории». Процедура общественных обсуждений по проекту завершена, количество посещений экспозиции составило 331, количество поступивших предложений —21, поддержаны в полном объеме – 19, – уточнила Ю.Шемонаева.

– Да, мы завершаем процедуру по вводу дома на Восточной,7. Рассматривали на комиссии, – дополнил сказанное и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов.

По его словам, дом введут в эксплуатации в первом полугодии.