В Крыму и Севастополе превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ

В Севастополе отмечено превышение на 22,2%, в Крыму — 25,8%.

По данным Роспотребнадзора, с 29 января по 4 февраля в Севастополе зарегистрировано 3,2 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом, показатель на 10 тысяч/населения – 61,2, эпидемический порог превышен на 22,2%.

В Республике Крым за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями почти 12 тысяч человек, показатель на 10 тысяч/населения 60,8, эпидемический порог превышен на 25,8%.

По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена активной циркуляцией вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии.

Напомним, что в период подъема уровня заболеваемости необходимо избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками.