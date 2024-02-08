В Каче ищут место для контейнерной площадки

Поселок Кача внезапно остался без площадки для мусорных контейнеров. Об этом «Севастопольской газете» рассказала жительница поселка Елена. Она пожаловалачь, что в поселке три пятиэтажных дома, одна улица, переулок с множеством домов и гаражно-дачный кооператив оставили без мусорных контейнеров.

– Раньше мусорные баки стояли в 5-10 метрах от новопостроенного дома за мебельным магазином. Владельцы дома подали в суд, выиграли его, после чего мусорные контейнеры убрали без уведомления о том остальных жителей, ранее пользовавшихся этими контейнерами, – написала Елена.

По ее словам, глава муниципалитета Николай Герасим эту ситуацию игнорирует, в результате чего жители вынуждены выносить бытовой мусор за 500-600 метров от своих домов.

– Это неудобно абсолютно всем, не говоря уже о людях с ограниченными возможностями здоровья и пожилых. Мы написали заявление в наш поселковый совет, но толку точно не будет, – уверена Елена.

«Севастопольская газета» созвонилась с Н.Герасимом. В разговоре он согласился, что сложившаяся ситуация неудобна для жителей поселка.

По его словам, когда несколько лет назад он распорядился утроить на прежнем месте контейнерную площадку, жители поселка далеко не сразу согласились с этим решением, но контейнеры все же установили, а со временем люди к ним привыкли. Так было до того момента, пока расположенный рядом прежде заброшенный земельный участок не выкупили и не построили на нем дом.

Следующим действием хозяйки нового дома стало оспаривание нахождения рядом той самой контейнерной площадки.

Сначала претензия была отправлена в прокуратуру, которая вынесла предписание главе муниципалитета убрать контейнерную площадку.

– Никакие уговоры оставить площадку на прежнем месте хозяйку дома не убедили, и на мое нежелание следовать предписанию прокуратуры, владелица дома подала исковое заявление в суд, который также выиграла. – рассказал Н.Герасим.

После решения суда первой инстанции последовала апелляция, а потом кассация, которые также были проиграны мцниципалитетом.

– Поскольку я обязан был выполнить решение суда, контейнеры были оттуда убраны, – рассказал Н.Герасим.

Далее он признался, что и сам заинтересован в том, чтобы удобное для всех место расположения было найдено как можно быстрее. Для этого и предложил жителям поселка вносить предложения, каждое из которых обещал непременно рассмотреть.

Как пояснила автор письма, такое место они уже даже подыскали.

– У нас рядом есть заброшенная котельная, там рядом проходит дорога и есть место, где может развернуться машина, – сообщила Елена.

Теперь – дело за малым: обсудить это предложение и вынести совместное решение.