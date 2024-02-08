В детских садах с родителями поговорят по душам

В детских садах Севастополя каждую среду будут проходить «Разговоры по душам». Родители дошколят смогут пообщаться в этот день с педагогами, психологами и логопедами и посоветоваться по поводу воспитания своих детей.

«Все уже привыкли, что каждый понедельник в школах проходят занятия «Разговоры о важном». Эту замечательную всероссийскую инициативу переняли работники севастопольских дошкольных учреждений: теперь еженедельно по средам в каждом детском саду проходят такие родительские встречи», — написал в своем Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.

У каждого дошкольного учреждения своя программа. Например, в детском саду «Акварель» учитель-логопед провела для родителей мастер-класс «Простые секреты учителя-логопеда, формируем звуки вместе». В детсаду №17 встречу посвятили Дню российской науки, а в дошкольном учреждении №22 — музеям.

Кроме того, в детсадах проводят еще и Дни открытых дверей «Детский сад с семьей – совместный выходной». Родители вместе с детьми смогут поучаствовать в различных мероприятиях.