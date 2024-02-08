Устроили драку в ресторане из-за ревности

Две женщины пришли в ресторан с молодыми людьми и приревновали их к другой посетительнице. Подруги уличили момент, когда незнакомка вышла на улицу, и избили ее.

Разбираться в драматической истории ревнивых женщин 47 и 28 лет пришлось росгвардейцам. За помощью к ним обратилась пострадавшая. Все участницы скандала были слегка навеселе.

«Как пояснили росгвардейцам очевидцы, две девушки, отдыхавшие в компании молодых людей, заметили, что к одному из них якобы проявляет интерес незнакомка, сидящая напротив. Улучшив момент, когда та вышла на улицу, подруги отправились за ней и, по словам потерпевшей, напав на нее, нанесли побои. После этого, обидчицы поспешили скрыться с места инцидента», – рассказали в пресс-службе Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Пока нетрезвая потерпевшая рассказывала росгвардейцам о побоях, на пороге ресторана вновь появились ее пьяные обидчицы. Не обращая внимания на правоохранителей, они захотели продолжить разборки, а на замечания сотрудников Росгвардии ответили отборным матом.

Ревнивых приятельниц задержали и доставили в отдел полиции.