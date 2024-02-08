У фонда «Защитники Отечества» стало больше полномочий

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в указ «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». И теперь у фонда появились дополнительные возможности для оказания помощи ветеранам СВО и членам семей погибших бойцов.

«Эти изменения открывают нам гораздо больше возможностей для помощи героям. Мы теперь сможем обеспечивать ветеранов более современными и высокотехнологичными протезами, в том числе для занятий спортом, а через благотворительные организации помогать по более широкому перечню обращений», – сообщила председатель фонда Анна Цивилева.

Теперь фонд вправе доплачивать за технические средства реабилитации, которые приобретают ветераны СВО по электронному сертификату Соцфонда; перечислять средства от пожертвований благотворительным организациям, которые занимаются помощью демобилизованным бойцам и семьям погибших; следить за тем, чтобы ветераны и их семьи были удовлетворены полнотой и качеством мер социальной поддержки и услуг, а также осуществлять международное сотрудничество по вопросам защиты прав бойцов и их семей.

Председатель фонда будет лично представлять ежегодный отчет главе государства о результатах работы.

Филиалы госфонда «Защитники Отечества» заработали в июне прошлого года по всей стране, в том числе и в Севастополе. В них ветераны спецоперации и члены семей погибших бойцов могут получить всю необходимую социальную, психологическую и даже юридическую помощь. В команде севастопольского фонда работают 25 социальных координаторов.