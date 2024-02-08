Спасли застрявшую козу

«Вечером 7 февраля местные жители сообщили, что в Балаклаве из труднодоступной местности несколько дней не может самостоятельно выбраться домашняя коза. Диспетчер быстро сориентировалась: чтобы оказать помощь необычной пострадавшей в условиях обрывистого рельефа, к месту были направлены пять сотрудников Специализированного отряда севастопольского чрезвычайного ведомства и одна единица техники», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Спасатели спустились на тросах к козе, обвязали ее веревками и осторожно вытащили из плена. Как сообщили в пресс-службе, «покорительница гор» была обессилена.