Спасли застрявшую козу
Севастопольские сотрудники МЧС спасли домашнюю козу, которая застряла в горах. Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение.
«Вечером 7 февраля местные жители сообщили, что в Балаклаве из труднодоступной местности несколько дней не может самостоятельно выбраться домашняя коза. Диспетчер быстро сориентировалась: чтобы оказать помощь необычной пострадавшей в условиях обрывистого рельефа, к месту были направлены пять сотрудников Специализированного отряда севастопольского чрезвычайного ведомства и одна единица техники», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.
Спасатели спустились на тросах к козе, обвязали ее веревками и осторожно вытащили из плена. Как сообщили в пресс-службе, «покорительница гор» была обессилена.