Севастопольский кондитер участвует в чемпионате по антигравитационным тортам

Кондитер из Севастополя Мари Дюкарева принимает участие в первом мире чемпионате по антигравитационным тортам, который проходит в Москве. На конкурс в столицу она привезла 15-килограммовый торт «Памятник затопленным кораблям».

— Главное условие конкурса — чтобы торт был антигравитационным и съедобным. Мой торт крутится, он сделан из шоколада и шоколадного бисквита. Декор торта, в том числе, съедобные ракушки и гальку, я начала делать за две недели до конкурса, а сами коржи пекла в последний момент. Я старалась памятник сделать максимально реалистичным, а стоит весь этот торт на двух мощных якорях, – рассказала корреспонденту «Севастопольской газеты» М.Дюкарева.

Торт севастопольского кондитера постоянно находится в движении — шоколадный «Памятник затопленным кораблям» омывают шоколадные волны, а сверху — парит крымский орел. И да, орла тоже можно есть — внутри него воздушный рис с маршмеллоу, а перышки сделаны из вафельной бумаги. А высота торта — около метра.

Антигравитационными торты становятся за счет хитрых внутренних конструкций, благодаря которым они «левитируют», крутятся, переворачиваются. М.Дюкарева не стала раскрывать антигравитационные секреты своего торта, но сказала, что в этом ей помогал муж.

По словам организатора конкурса, учредителя Ассоциации кондитеров-антигравитаторов Евгении Волошиной, антигравитационный эффект — это всего лишь уникальный способ оформления, который не влияет на вкусовые качества. Под зрелищными, парящими в воздухе тортами могут скрываться самые изысканные и насыщенные начинки: шоколадные, ванильные, фруктовые, ореховые, карамельные и даже мусс.

Эти кондитерские изделия напоминают сложную скульптурную конструкцию, когда части торта словно парят в воздухе. При этом, по условиям конкурса, крепежные элементы должны занимать не более 30% изделия. Номинации конкурса – свадебный, детский, праздничный торты и изделия по мотивам кинофильмов.

Всего на суд жюри представлено 100 тортов: Маленький принц и его лис на летящей планете, скалы из фильма «Аватар», гигантский Микки-Маус, снеговик, жираф, ведьма из японского хоррора «Звонок» и многое другое.

— Мы должны были приготовить еще и дегустационный торт весом не более килограмма. Я приготовила торт с инжиром и мармеладом, – говорит кондитер из Севастополя.

М.Дюкарева печет торты дома уже более двух лет. Она специально купила большой холодильник, куда прекрасно поместился и огромный антигравитационый торт. Вот только везти его в поезде было непросто, а упаковывать его пришлось с особенной тщательностью. К счастью, торт во время поездки не пострадал.