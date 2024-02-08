Президента России будут выбирать из четырех кандидатов

В избирательном бюллетене на выборах президента РФ будет четыре кандидата. Об этом 8 февраля на заседании Центральной избирательной комиссии сообщила ее глава Элла Памфилова.

«Сегодня у нас заканчивается определенный цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата», — сказала Э.Памфилова.

Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами на предстоящих выборах действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина, главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова, а также депутата Госдумы от фракции КПРФ Николая Харитонова.

Выдвиженцу от партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину, председателю партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу и самовыдвиженцу-блогеру Раде Русских в регистрации кандидатами на выборы президента РФ отказали.

Голосование на выборах президента России пройдет в течение трех дней — с 15 по 17 марта текущего года. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где ранее уже было опробовано, в том числе и в Севастополе.