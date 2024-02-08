Почта на улице 1-я Бастионная временно не работает

Единственное почтовое отделение в районе ул.Адмирала Макарова — №4 — закрыто с начала 2024 года. На официальном сайте ФГУП «Почта Крыма» сообщается, что филиал временно не работает, но откроется через некоторое время. Уточнять информацию рекомендуется непосредственно на месте.

Жители Корабельной стороны, которые регулярно пользуются услугами почтовой связи в этом отделении, второй месяц испытывают неудобства. Особенно ситуация затронула людей старшего поколения, которые получают там пенсию, а также тех, кто арендовал абонементные ячейки для личной корреспонденции и прессы.

По словам макаровцев, закрытие почты произошло в конце прошлого года, после того как из-за низкой зарплаты по собственному желанию уволились начальница и сотрудница. С тех пор почтовое отделение №4 закрыто. На обращение людей в ФГУП «Почта Крыма» о возобновлении работы отделения, руководство предприятия ссылается на временные кадровые трудности и направляет пенсионеров в близлежащую почту на площадь у Малахова кургана. Как говорят местные жители, это неудобно, тем более, почтовое отделение на ул.1-й Бастионной размещается давно и люди к этому привыкли.

Памятуя о том, что нет ничего более постоянного, чем временное, активисты микрорайона решили собрать подписи под письмом к руководству «Почты Крыма» с просьбой сохранить отделение по данному адресу.

В пресс-службе почтового ведомства «Севастопольской газете» подтвердили, что отделение не работает в связи с отсутствием сотрудников. При этом почта выполняет все свои обязательства — почтальоны разносят почту адресатам, пенсионерам — пенсии. Тем, кто желает получать пенсии и пособия в отделении связи, советуют обращаться в отделение №1, там теперь обслуживают проживающих в микрорайоне ул.Адм.Макарова, Хрулева, 1-й Бастионной.

В «Почте Крыма» заверили, что почтовое отделение ликвидировать не собираются. Кадровый вопрос решается.