Первый участок под реновацию определен на улице Истомина

На улице Истомина в Нахимовском районе планируют провести первую классическую реновацию, с расселением жителей из аварийного жилья. Одновременно планируется увеличение имеющейся социальной инфрастуктуры — школы и детского сада.

Об этом шла речь 8 февраля на заседании правительства Севастополя.

— Документацией предусматривается формирование участка малоэтажной (до четырех этажей) жилой застройки площадью 2,26 га под многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу, — сообщила и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева.

Она также рассказала о планируемом увеличении площади земельного участка школы №19 по улице Истомина, 37. Площадь образуемого участка составляет 1,93 га.

Увеличение количества учащихся предполагается за счет реконструкции существующего здания школы. Проектная мощность существующей школы сейчас – 650 человек, фактическая загруженность – 745, планируемое увеличение мест – 210.

Увеличат площадь земельного участка и под детским садом №49 по ул.Оборонная,11, для размещения нового корпуса.

— Площадь образуемых земельных участков составит 1,43 га, проектная мощность существующего детского сада — 210 человек. Фактическая загруженность составляет сейчас 263 ребенка, планируемый прирост мест в результате реконструкции составит 166 мест, — продолжила она.

По ее сведениям, процедура общественных обсуждений по проекту завершена, экспозицию документации посмотрели 562 человека, в результате поступило одно предложение.