Катерный причал на площади Захарова восстановлен

После ноябрьского шторма причал №11 на площади Захарова в полном объеме не работал. Катера швартовались к паромному причалу на его западную сторону, наиболее подверженную плохим погодным условиям и влияющим на безопасность посадки-высадки пассажиров.

Специалистами «Севэлектроавтотранса» совместно с компанией «Мостотрест» было проведено комплексное обследование, в том числе очистка от мусора и песка подводной части причала.

«Сейчас ГУП «Севэлектроавтотранс» параллельно с запуском причала совместно с ГБУ «Севатодор» продолжает выполнять работы, обеспечивающие стабильную работу данного причала, в частности, ночью будет уложен асфальт», – сообщил в социальных сетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



Запуск движения катеров к восточной части причала №11 начнется утром 8 февраля. На линии «Графская пристань — Северная» будут работать три катера.



Еще один причал на Северной стороне в районе Радиогорки во время шторма 27 ноября был разрушен и затонул. Контракт на его проектирование, по словам губернатора, уже заключен. Строительно-монтажные работы запланированы на 2025 год.

По решению правительства для возобновления движения катеров на линии «Артбухта — Радиогорка» планируется использовать причал-понтон на Михайловской батарее.

«Подготовка к транспортировке и установке понтона включает в себя не только его физическое перемещение. Подготовка к транспортировке — это, в том числе, и процедуры по оформлению документации, и согласование с военными в условиях желтого уровня террористической опасности... Работы ведутся, мы рассчитываем, что на следующей неделе причал будет установлен», – пообещал глава города.