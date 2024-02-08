Дорогу вдоль Стрелецкого спуска реконструируют до четырехполосной

Дорогу вдоль Стрелецкого спуска хотят расширить. Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ размещен на сайте госзакупок.

Заказчик работ – государственное казенное учреждение г.Севастополя «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

Разработкой проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги 67 Н-366 ул. Стрелецкий спуск» займется краснодарская фирма «Тракт», организация предоставляет услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов.

Цена контракта на проектирование – 12,450 млн рублей, со сроком исполнения – 20 декабря 2020 года.

Как следует из документа, речь идет об участке дороги протяженностью 600 метров (от площади Восставших), скорость движения по котором предположительно составит 60 км/ч. Интересно, что речь идет о четырех полосах движения, которые пока непонятно как будут сопрягаться с последующим участком дороги.