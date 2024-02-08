Для крымских футбольных команд отдельную подгруппу не создадут

Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не видит необходимости создавать отдельную группу для крымских команд в Леон — Второй лиге. Об этом ТАСС сообщил президент ФНЛ Наиль Измайлов.

Пресс-служба керченского «Океана» 1 февраля опубликовала сообщение о том, что при принятии соответствующего решения уполномоченным органом клуб будет допущен к прохождению процедуры аттестации ФНЛ.

«ФНЛ получила письма с отказом от участия в сезоне-2024 от крымских команд «Океан» и «Кызылташ», — сказал Н.Измайлов. — Что касается возможного создания отдельной группы для крымских команд: если мы рассмотрим опыт прошлого сезона, то крымские команды принимали участие в подгруппе 1.1, где состав участников был следующий: „Рубин Ялта“, „Севастополь“, „СКА-Ростов“, „Кубань-Холдинг“ и „Динамо“ из Ставрополя. Подгруппа 1.2 была представлена клубами „Алания-2“, „Динамо Махачкала — 2“, „Легион“, „Дружба“, „Спартак-Нальчик“ и „Машук-КМВ“. Возникает логичный вопрос: а в чем необходимость, если это уже работает?»

«В новом сезоне планируем сделать интересную и конкурентную группу 1 („Юг“), в которой примут участие минимум 16 клубов. Предварительно, в составе участников появятся четыре новых клуба с юга России», — добавил президент ФНЛ.

В 2023 году аттестацию для выступления во Второй лиге прошли «Севастополь» и ялтинский «Рубин».

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.