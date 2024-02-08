Автобусы и троллейбусы продолжают менять «одежду»

В этом году более 60 троллейбусов и автобусов станут сине-зелеными. Обновлять «одежду» подвижного состава ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова» начал еще в прошлом году.

— Уже окрашено в новый бренд восемь троллейбусов и один автобус. Общее, на сегодняшний день, количество транспортных средств, подлежащих окрашиванию, составляет 340, из них: троллейбусы — 181; автобусы — 159 единиц», — сообщили «Севастопольской газете» в пресс-службе Севэлектроавтотранса.

Чтобы покрасить один троллейбус или автобус, работникам малярно-ремонтных мастерских требуется 10 дней. Старую краску нужно зачистить, а потом в несколько слоев наложить новую. Уже после того, как краска высохнет, на автобусы и троллейбусы наносятся информационные пиктограммы. На них – информация о наличии кондиционера и скоростном режиме движения. В образ вписан и логотип — якорь в символических лаврах.

— План по окрашиванию в новый бренд на 2024 года составляет: троллейбусы — 43 единицы; автобусы— 19 единиц, – рассказали в пресс-службе.

Проект по обновлению подвижного состава разработало ООО «Мегаполис ИТ». Новый фирменный стиль «одежды» общественного транспорта представили ко Дню города в 2023 году.