Восемь мигрантов отправили домой

Профилактическая операция «Нелегальный мигрант», которую провела севастопольская полиция, принесла свои результаты. Восемь нелегальных мигрантов выдворили за пределы РФ, а заодно нашли преступников, которые находились в розыске.

«По результатам проведенных проверок выявлено 65 административных правонарушений в сфере миграции. Также выявлено 11 правонарушений, имеющих признаки преступления, возбуждено три уголовных дела. В рамках операции «Нелегальный мигрант» задержан иностранец, находящийся в розыске за совершение кражи на территории Севастополя, а также шесть граждан РФ, находящихся в федеральном розыске за совершение различных преступлений», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В итоге восемь иностранных граждан отправились домой. При этом двух человек сначала разместили в Центре временного содержания иностранных граждан. Операция «Нелегальный мигрант» проходила с 22 по 29 января, а сейчас подвели ее итоги.

«В ходе проведенных проверок полицейскими миграционных подразделений принято два решения о запрете въезда на территорию Российской Федерации, три решения об отказе в выдаче вида на жительство в РФ и два решения об аннулировании видов на жительство», – рассказали в севастопольской полиции.