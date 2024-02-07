В Ялте рухнул 250-летний кедр

Падение исторического кедра в Ялте на улице Леси Украинки стало еще одним следствием непогоды, обрушившейся на Южный берег Крыма ночью 6 февраля.

Как написала в соцсети глава южнобережной столицы Янина Павленко, Ялта понесла серьезные «зеленые» потери, стихия повалила более 25 деревьев. Их обрушение стало результатом скопления в почве в результате дождей большого количества влаги.

В итоге, корневая система даже очень старых деревьев не выдержала, а ураганный ветер лишь усугубил ситуацию.

«Настоящий великан, возраст которого специалисты оценивают примерно в 250 лет. Конечно, приложим все усилия, чтобы сохранить Ялту зеленой и цветущей – планируем масштабную высадку деревьев к 10-летию Крымской весны", – написала об упавшем кедре-ветеране Я.Павленко.

По ее информации, для компенсации «зеленых потерь» к 10-летию Крымской весны планируется высадить новые зеленые насаждения. Новые посадки появятся в парке Годлевского, в «Ясной поляне», в сквере М.П.Чеховой, у мемориала «Холм славы», в районе автовокзала.

Часть новых растений ялтинцы посадят и на предпраздничном общегородском субботнике, это будет дуб черешчатый. лох узколистный, миндаль обыкновенный, акация белая. Всего на улицах и площадях города должно появиться более тысячи новых деревьев.