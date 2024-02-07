Участок трассы в районе Алушты подтопило селевыми потоками

Об этом сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на Минтранс Крыма. Сильные осадки 6 февраля спровоцировали сход селя на участок трассы в Крыму, движение идет по одной полосе.

«Из-за сильных осадков произошли подтопления дорог селевыми потоками, на отдельных участках произошел вынос грунта на проезжую часть на автодороге Нижняя Кутузовка — Верхняя Кутузовка. Дорожники оперативно приступили к уборке дороги, были выставлены соответствующие дорожные знаки, движения на данном участке осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что из-за сильного ветра также произошло падение восьми деревьев. «На территории Республики Крым оправдывается действие штормового предупреждения. Максимальные порывы ветра зарегистрированы в Ялте до 32 м/с, в Алуште — до 27 м/с», — уточнили в ведомстве.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник действие штормового предупреждения сохраняется в южных районах республики и в горах с порывами ветра до 27 м/с.