Таможенники конфисковали «Бентли» у гражданина США

Крымские таможенники конфисковали и передали в доход государства автомобиль Bentley Turbo R, который принадлежал гражданину США. Владелец автомобиля нарушил правила ввоза машины на территорию Евразийского экономического союза и задолжал 4,6 млн рублей.

«Автомобиль «Бентли» был задержан за нарушение правил ввоза на территорию ЕАЭС. Сумма задолженности по подлежащим уплате таможенным платежам и пеням составила 4,6 млн руб. Американское авто 1990 года выпуска было ввезено в Россию из штата Массачусетс гражданином США еще в 2015 году через пункт пропуска Джанкой», – сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

По условиям временного ввоза «Бентли» нужно было либо вывезти в течение года либо правильно оформить документы. Но житель штата Массачусетс ничего этого не сделал, а оставил автомобиль в пользование доверенному лицу в Крыму.

Автомобиль был найден и задержан таможенниками, а затем передан по решению суда в доход государства.