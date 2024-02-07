Бассейн в Загородной балке откроют в феврале, а Дом бокса — в декабре

Плавательный бассейн на СОК «Имени 200-летия Севастополя» планируют ввести в эксплуатацию уже в этом месяце, сообщил 6 февраля и.о.заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.

По его словам, именно февраль определен губернатором сроком, когда бассейн должен принять спортсменов, а также желающих заниматься оздоровительным плаванием.

Как рассказал П.Иено, бассейн полностью готов и передан городскому управлению по делам спорта, сейчас выполняются процедуры, связанные с принятием на работу персонала и подготовкой бассейна к работе.

— Я думаю, что наши коллеги с этой задачей справятся. Мы свою задачу выполнили в прошлом году, — подчеркнул П.Иено.

Он также рассказал о продолжающейся в 2024 году стройке Дома бокса на улице Вакуленчука.

— Его сдача планируется до конца текущего года, объект предусматривает 150 зрительских мест и одновременные занятия 150 спортсменов, — уточнил и.о.замгубернатора.

По его словам, строительные работы производятся согласно графика.

— Недавно был на объекте, там на одной стройплощадке возводятся два детских сада и физкультурно-оздоровительный комплекс. Идем в графике, контролируем, не даем строителям расслабиться, — заверил П.Иено.