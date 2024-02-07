Севастопольские борцы завоевали медали на Первенстве ЮФО

На базе сочинского спортивного комплекса «Лесное» прошло первенства Южного федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Спортсмен из Севастополя Эльдар Эмиров завоевал золотую медаль, а Адам Абдулаев — серебряную.

«На ковры вышли более 250 борцов из Республики Крым, Краснодарского края, Республики Адыгеи, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Республики Калмыкия и Севастополя. Наш город был представлен несколькими борцами, которым удалось завоевать две награды. Э.Эмирову не было равных в весовой категории 130 кг, А.Абулаев получил «серебро», он боролся в весовой категории 77 кг», – сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

Оба спортсмена получили путевки на Первенство России по греко-римской борьбе. Соревнования пройдут в Омске с 26 февраля по 1 марта. Ещё один спортсмен из Севастополя Владислав Черненко, занял пятое место в весовой категории до 55 кг. Турнир был посвящен памяти Заслуженных тренеров России Федора Чакуриди и Александра Краснова, которые всю жизнь посвятили развитию армавирской и сочинской борцовских школ.