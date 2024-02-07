Работают над внешним видом родстера «Крым»

Инженеры и студенты севастопольского Политехнического института продолжают сборку и совершенствуют молодежный автомобиль родстер «Крым». Этот процесс проходит на современном оборудовании в лаборатории «Завод», которая открылась в СевГУ в прошлом году.

«С открытием «Завода» у нас появилось больше производственных возможностей для работы над проектом «Родстер Крым». Оборудование позволяет проводить весь спектр работ: металлообработку, пластическое деформирование, 3D-печать, термическое воздействие», —рассказал заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт» СевГУ Александр Ветрогон.

В 2022 году ученые кафедры «Автомобильный транспорт» Севастопольского госуниверситета уже разработали для родстера «Крым» адаптивную пневмоподвеску, используя при этом российские компоненты и оригинальный софт для настройки и оптимизации работы системы.

Теперь команда работает над внешним видом автомобиля и его деталями.

Родстер «Крым» был создан в 2013 году в МГТУ им.Баумана в рамках практических студенческих работ. Спустя три года разработчики представили первый прототип, а доработанная модификация появилась в 2019 году. В конце 2022 года планировалось выпустить около 200 родстеров.

Родстер «Крым» представляет собой двухместный спортивный автомобиль, созданный с использованием комплектующих отечественного производства. Основные узлы и агрегаты позаимствованы у распространенного в России автомобиля «Лада Калина».