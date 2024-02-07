Приглашают поучаствовать в патриотическом конкурсе чтецов

Севастопольский музей обороны проведет патриотический конкурс чтецов «Россия — это мы», который пройдет в рамках фестиваля «Мы — вместе».

Ммероприятие посвящают 10-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с РФ.

Принять участие в конкурсе приглашают детей и молодежь в возрасте от 6 до 25 лет.

Принимать документы будут с 12 февраля по 11 марта включительно.

Для участия конкурсантам надо будет записать трехминутный видеоролик, в котором конкурсант прочтет наизусть стихотворение патриотического содержания или посвященное воссоединению Крыма и Севастополя с Россией.

Заявки предлагают отправлять на электронный адрес konkursmuseum@yandex.ru. Конкурсные работы обещают выложить в официальной группе конкурса в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/event224515070.

Объявление победителей и их награждение запланировано на 16 марта в ретрокинотеатре «Украина» (ул. Ленина, 35), оно пройдет в рамках патриотической концертной программы.

Всем участникам конкурса обещаны дипломы, а победителей наградят памятными подарками и сувенирами.