Опять предлагают выбрать общественные пространства для благоустройства

Как и прежде, голосование за благоустройство общественных пространств пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

У севастопольцев в 2025 году появится очередная возможность сделать выбор за более комфортное обустройство своего района. В 2025 году для голосования предложены следующие общественные пространств во всех десяти муниципальных образованиях (МО) Севастополя.

В Ленинском МО:

- зелёная зона в районе дома № 212 на проспекте Генерала Острякова;

– сквер в районе дома № 97 на улице Хрусталёва;

– зелёная зона в районе дома № 1-7 на улице Галины Петровой;

– зелёная зона в районе дома № 24 на улице Гоголя.

В Гагаринском МО:

- общественное пространство в районе дома № 20 на улице Казачьей;

– малые скверы на улице Вакуленчука;

– зелёная зона в районе дома № 6 на улице Правды;

– зелёная зона в районе домов № 24-26 на улице Молодых Строителей;

– территория в районе дома № 40 на улице Павла Корчагина;

– территория в районе Театра юного зрителя.

В Балаклавском МО:

- сквер в районе дома № 52 на улице Крестовского;

– сквер на пересечении улиц Крестовского и Урицкого;

– сквер в районе дома № 6 на улице Комиссара Морозова в селе Штурмовом;

– сквер в районе дома № 25 на улице Междурядной – 1-е отделение агрофирмы «Золотая Балка».

В Нахимовском МО:

- зелёная зона между домами № 39 и 31А на проспекте Победы;

– сквер Героев Советского Союза на улице Героев Севастополя;

– территория в районе памятника героям-танкистам на Красной горке;

– зелёная зона вдоль улицы Брестской в районе СОК «Севастополь».

В Терновском МО:

- территория в районе дома № 14 на улице Яны Дунья в селе Родном;

– зелёная зона в районе дома № 15 на улице Сахалина в селе Родном;

– зелёная зона в районе домов № 61 и 67А на улице Садовой в селе Терновка.

В Верхнесадовском МО:

- зелёная зона в районе дома № 82 на улице Севастопольской в селе Верхнесадовом;

– территория, прилегающая к спортивной и детской площадкам на улице Ленина в селе Фруктовом;

– зелёная зона в районе домов № 2, 4 в переулке Сиреневом в селе Поворотном;

– зелёная зона, прилегающая к детскому саду № 110 в селе Дальнем.

В Инкермане:

- сквер Центральный напротив дома № 14 на улице Яблочкова;

– зелёная зона, примыкающая к дому № 7А на улице Яблочкова.

Орлиновский муниципальный округ:

- территория в районе дома № 2Г на улице Куликова в селе Родниковом вблизи парка «Скельские менгиры»;

– территория в районе улицы Животноводов в селе Новобобровка;

– территория в районе дома № 2А на улице Комсомольской в селе Павловка.

В Андреевском МО:

- общественная территория в районе улицы Майской в селе Андреевка;

– территория в районе нового микрорайона на улице Сергея Патрогина и Караизюмской в посёлке Солнечном;

– общественная территория Прибрежного парка в селе Андреевка;

– общественная территория набережной в селе Андреевка.

В Качинском МО:

- территория на улице Авиаторов в поселке Кача – парк возле ДОФа;

– территория вдоль Качинского шоссе в селе Орловка.

Сообщается, что до 30 апреля на платформе ДОБРО.РФ продолжается набор волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства.

Волонтером может стать любой гражданин страны в возрасте от 14 лет и старше.