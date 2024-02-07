Опять предлагают выбрать общественные пространства для благоустройства
Как и прежде, голосование за благоустройство общественных пространств пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».
У севастопольцев в 2025 году появится очередная возможность сделать выбор за более комфортное обустройство своего района. В 2025 году для голосования предложены следующие общественные пространств во всех десяти муниципальных образованиях (МО) Севастополя.
В Ленинском МО:
- зелёная зона в районе дома № 212 на проспекте Генерала Острякова;
– сквер в районе дома № 97 на улице Хрусталёва;
– зелёная зона в районе дома № 1-7 на улице Галины Петровой;
– зелёная зона в районе дома № 24 на улице Гоголя.
В Гагаринском МО:
- общественное пространство в районе дома № 20 на улице Казачьей;
– малые скверы на улице Вакуленчука;
– зелёная зона в районе дома № 6 на улице Правды;
– зелёная зона в районе домов № 24-26 на улице Молодых Строителей;
– территория в районе дома № 40 на улице Павла Корчагина;
– территория в районе Театра юного зрителя.
В Балаклавском МО:
- сквер в районе дома № 52 на улице Крестовского;
– сквер на пересечении улиц Крестовского и Урицкого;
– сквер в районе дома № 6 на улице Комиссара Морозова в селе Штурмовом;
– сквер в районе дома № 25 на улице Междурядной – 1-е отделение агрофирмы «Золотая Балка».
В Нахимовском МО:
- зелёная зона между домами № 39 и 31А на проспекте Победы;
– сквер Героев Советского Союза на улице Героев Севастополя;
– территория в районе памятника героям-танкистам на Красной горке;
– зелёная зона вдоль улицы Брестской в районе СОК «Севастополь».
В Терновском МО:
- территория в районе дома № 14 на улице Яны Дунья в селе Родном;
– зелёная зона в районе дома № 15 на улице Сахалина в селе Родном;
– зелёная зона в районе домов № 61 и 67А на улице Садовой в селе Терновка.
В Верхнесадовском МО:
- зелёная зона в районе дома № 82 на улице Севастопольской в селе Верхнесадовом;
– территория, прилегающая к спортивной и детской площадкам на улице Ленина в селе Фруктовом;
– зелёная зона в районе домов № 2, 4 в переулке Сиреневом в селе Поворотном;
– зелёная зона, прилегающая к детскому саду № 110 в селе Дальнем.
В Инкермане:
- сквер Центральный напротив дома № 14 на улице Яблочкова;
– зелёная зона, примыкающая к дому № 7А на улице Яблочкова.
Орлиновский муниципальный округ:
- территория в районе дома № 2Г на улице Куликова в селе Родниковом вблизи парка «Скельские менгиры»;
– территория в районе улицы Животноводов в селе Новобобровка;
– территория в районе дома № 2А на улице Комсомольской в селе Павловка.
В Андреевском МО:
- общественная территория в районе улицы Майской в селе Андреевка;
– территория в районе нового микрорайона на улице Сергея Патрогина и Караизюмской в посёлке Солнечном;
– общественная территория Прибрежного парка в селе Андреевка;
– общественная территория набережной в селе Андреевка.
В Качинском МО:
- территория на улице Авиаторов в поселке Кача – парк возле ДОФа;
– территория вдоль Качинского шоссе в селе Орловка.
Сообщается, что до 30 апреля на платформе ДОБРО.РФ продолжается набор волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства.
Волонтером может стать любой гражданин страны в возрасте от 14 лет и старше.