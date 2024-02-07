Никитский ботанический сад закрыли из-за урагана

Ураган повалил деревья в Никитском ботаническом саду, в результате чего все парки сада с 6 февраля временно закрыли для посетителей. Результатом разбушевавшейся стихии стали поваленные растения, у многих деревьев сломаны ветки. В основном, пострадали растения хвойных пород, в том числе гималайские кедры и кипарисы.

Как сообщается, ориентировочное время закрытия – неделя, до следующего вторника, с возможной перспективой продлить этот период в зависимости от обстоятельств.

На сегодня сотрудники сада расчищают территорию и исследуют состояние растений.

Ночью 6 февраля на Южном берегу Крыма разразился настоящий ураган, сильный ветер повалил десятки деревьев.

Следствием непогоды стал сошедший на дорогу селевой поток, часть территории в Алуштинском городском округе оказалась подтоплена.