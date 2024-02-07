Начало ремонта детского лагеря «Омега» просят ускорить

Его реконструкция запланирована на 2028 год.

Вопрос о судьбе двух детских оздоровительных лагерей «Чайка» и «Омега» на заседании Законодательного собрания, где перед парламентариями отчитывался исполняющий обязанности директора департамента образования и науки Максим Кривонос, поднял депутат Вячеслав Горелов.

— Каковы перспективы начала ремонта оздоровительных лагерей Чайка» и «Омега». Если ли дорожная карта, каковы сроки начала и завершения работ? – поинтересовался депутат.

Ответить директору департамента на поставленный вопрос оказалось непросто.

— На сегодняшний момент мы готовим техническое задание в части определения функционирования лагеря «Чайка», – сказал М.Кривонос и добавил, что имущественный комплекс лагеря, который существует на данный момент, не отвечает требованиям современного законодательства.

С детским лагерем «Омега», по его словам, сложилась похожая ситуация: все застопорилось на стадии технического задания.

— Мы понимаем, что детский лагерь «Омега» идеален для круглогодичного пребывания детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, потому что по сути — это единственный плоскостной лагерь на территории Севастополя,- отметил чиновник. – Проект его реконструкции включен в госпрограмму на 2028 год.

Всего в собственности города пять детских оздоровительных лагерей, но работают только два — «Ласпи» и «Горный».

По словам депутата Елены Глотовой, этого абсолютно недостаточно для полноценного отдыха и оздоровления детей, тем более, что проблема инклюзивного отдыха в регионе стоит особенно остро. В связи с этим она обратилась к коллегам и правительству города, с просьбой пересмотреть сроки реконструкции лагеря «Омега» с 2028 на более ранний срок.