Молы защитили бухту от больших волн

На входе в Севастопольскую бухту молы появились относительно недавно. А во время Крымской войны практически на месте их сегодняшнего расположения там затопили корабли Черноморского флота.

Такое экстремальное решение должно было преградить вход в бухту кораблям неприятеля. Однако в те времена корабли были деревянными и через некоторое время перестали быть надежным препятствием.

Говорят, идея строительства молов, чтобы уберечь стоящие в бухте корабли от штормов, существовала еще в царской России. Ученые-биологи были против, не без основания считавшие, что сужение прохода в бухту изменит ее биологию и приведет к повышенной обрастаемости корпусов стоящих в бухте кораблей.

Но в 70-х годах прошлого столетия было все-таки решено построить Северный и Южный молы. Как это делалось, «Севастопольской газете» рассказал участник тех событий, военный строитель, ныне подполковник запаса Валерий Чижов, а тогда — начальник СУ и старший лейтенант.

Он начал свой рассказ с напоминания о довольно сильных штормах, которые время от времени случаются в Черном море. Большая волна заходила в бухту и становилась причиной повреждения военных кораблей.

Когда в начале 70-х годов прошлого века в очередной раз так и случилось, тогдашний главком ВМФ адмирал флота Советского Союза Сергей Горшков принял решение о строительстве на входе в Севастопольскую бухту двух молов.

Сооружения гравитационного типа

Фактически речь шла о создании двух искусственных кос. Обе должны были стать сооружениями гравитационного типа, то есть сами себя держать.

На первый взгляд, конструкция молов довольно проста: у основания — огромные камни-валуны, составляющие подушку, вокруг — полоса тетраподов.

Как рассказал В.Чижов, стройка началась с доставки на объект камней-валунов существовавшим в то время на флоте подразделением автомобилистов под названием гидробат.

Отсыпку камнями выполняли со стороны моря. Это стало первым (из двух) этапом стройки.

Камни были весом от одной до трех тонн, их сначала отбирали (камни мелких фракций были не нужны), а потом грузили в Балаклаве кранами. На месте валуны отсыпали «пионерским способом». Это означает, что работы начинались с берега: сначала насыпали небольшой участок, потом техника ехала по этой самой отсыпке, и так, метр за метром, до проектной длины.

Полностью отсыпку закончили примерно в начале 80-х, и тут случился большой шторм, который разметал большие камни.

— Волна прошла через низ, обогнула, прошла через верх и снова побила корабли. В том месте тогда стояла плавучая ремонтная мастерская, которую захлестнуло, и она утонула, — продолжил рассказ В.Чижов.

В результате было принято решение по изменению первоначальной структуры мола, теперь причальный фронт решили сделать со стороны бухты, укрепив его бетонным строением, чтобы волны не перехлестывали.

Задание на разработку проекта выдали Военморпроекту в Ленинграде и в Севастополе. В конце 1983 года проект верхнего строения обоих молов был готов.

Подрядчиком назначили Строительное управление ЧФ, а непосредственным исполнителем работ — 544 УНР Стройуправления ЧФ. Тогда им командовал полковник Юрий Галахин, главным инженером был подполковник Евгений Корчагин.

— Активная фаза строительства Северного мола началась в конце 1984 года. Бетон из района Казачьей бухты в течение всего года самосвалами на 45 километров возила военбаза 1848 (также подразделение Стройуправления ЧФ). Сложность заключалась в том, что тогда еще не было миксеров и бетоновозов, поэтому укладка бетона шла с колес в огромных объемах и практически вручную. На верхнее строение, армированное плитами, понадобилось примерно 15,5 тысячи кубометров бетона. Работа была организована посменно силами 544 УНР, без привлечения субподрядчиков, — вспоминает военный строитель.

После окончания строительства Северного мола в 1985 году началось строительство Южного, на него потребовалось 25 тысяч кубов, поскольку он оказался почти в полтора раза длиннее.

К этому времени Северный мол прошел испытание очередным сильным штормом, который показал, что выполненная конструкция стоит устойчиво.

Тут нужно оговориться: в качестве опалубки при укладке бетона были применены так называемые берменные плиты — монолитные железобетонные, Их изготовил флотский 24-й завод, плиты устанавливались в теле бетона с морской стороны.

— Северный и Южный молы имеют верхнее строение с турообразным профилем, который повышается от берега к маристой части, с полутора метров до трех на Северном молу и с полутора до трех с половиной — на Южном. То есть с каждым метром подъема строителям приходилось делать уклон, что для укладки бетона архисложно. Уплотняли вибрацией. Практически всё делалось вручную. Такую конструкцию придумал тогда главный инженер, а после начальник 24-го флотского завода железобетонных изделий полковник Владимир Богодухов. Первые плиты с завода были высотой метр-полтора, последние — шестиметровые и имели форму параллелепипедов. Использовались предварительно напряженная двойная арматура, гидротехнический бетон марки 350 на сульфатостойком цементе, что обеспечивало плитам пластичность. Когда кран их поднимал, они аж вибрировали, — вспоминает В.Чижов.

Причала не получилось

Единственный промах — на обоих молах проектом были предусмотрены два канала для инженерных коммуникаций, посредством которых бы подавались вода, свет, пар, электричество высокого напряжения.

Это нужно было, чтобы малые катера имели возможность причаливать. Однако ближайший шторм показал, что волна хоть и режется и в бухту заходит ослабленной, но при этом огибает Северный мол и почти с таким же усилием отрывает всё со стороны бухты. Там никакой бы корабль не устоял: причала не получилось.

Потом потенциально причальное пространство забросали тетраподами.

Шторм 1986 года

Один из самых сильных штормов второй половины прошлого века случился в начале марта 1986 года. Строительство к этому времени было практически завершено. В целом оно длилось 10 лет.

Севастопольцы помнят, что в тот год 8 марта неожиданно выпал снег по колено, мела пурга, море сильно штормило, и было так холодно, что даже морская вода на молу замерзла.

— Волна пришла такая, что промыла 60 метров со стороны бухты. Однако бетонная плита выстояла. Я принял участие в ремонте — мы опять уложили порядка 300 кубов бетона, — продолжил В.Чижов.

Блестящий образец инженерной мысли

Примерно в 1987 году военные строители вернулись на мол, чтобы построить створный знак на Константиновской батарее. Такая же конструкция была приготовлена и для Южного мола, но в 1991 году Советский Союз распался, финансирование закончилось, конструкции растащили, шапка мола тоже пропала, хотя пролежала там лет 15.

Спустя годы В.Чижов с удовольствием разглядывает с Приморского бульвара результаты и своего труда. Северный и Южный молы — блестящие образцы инженерной мысли и военно-строительного искусства. Спустя 40 лет время показало их нужность, а море проверило на прочность.

Справка

Мол строился в течение нескольких лет: с 1976-го по 1986 год. В результате вход в бухту был сужен до 420 метров против 940 метров ранее.