Контроль за организацией питания в школах переформатировали

Сотрудники департамента образования и родители могут могут проверить качество школьных обедов только в столовой, посещение пищеблока под запретом.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента образования и науки Максим Кривонос 6 февраля на сессии Законодательного собрания Севастополя.

По его словам, в 2022 году департамент активно проводил работу по контролю за организацией питания в школах, а в 2023 году работу пришлось переформатировать.

— Были замечания прокуратуры в части признаков контрольной деятельности, которая сейчас в соответствии с законодательством запрещена. Поэтому весь 2023 год мы совместно с родителями в рамках родительского контроля осуществляли мониторинг организации питания в местах питания детей. То есть мы перестали заходить в пищеблоки, потому что для этого требуется соответствующее разрешение. Это могут делать только сотрудники Роспотребнадзора, – заявил М.Кривонос.

Тем не менее в текущем году департаментом запланирован мониторинг организации питания совместно с депутатским корпусом. Но контрольная проверка, по словам руководителя, по прежнему будет ограничена столовой и это несмотря на то, что все основные замечания, которые были выявлены в 2022 году, обнаружили в пищеблоке.

Такое положение дел в области школьного питания не устроило председателя постоянной комиссии по здравоохранению и социальной политике заксобрания, депутата Татьяну Щербакову. Она указала, что в президентском указе, в котором говорится о запрете на проверку малого и среднего бизнеса, все-таки делается исключение для тех сфер деятельности, которые напрямую касаются угрозы жизни.

— Думаю, что не нужно говорить о том, что некачественное школьное питание — это прямая угроза жизни детей! Поэтому прошу найти общий язык со всеми контрольными ведомствами и вернуться к контролю школьного питания, – сказала Т.Щербакова.

В России по решению Правительства РФ до конца 2024 года действует мораторий на проведение проверок бизнеса. Согласно документу, внеплановые проверки могут проводиться только по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а плановые – только на объектах с чрезвычайно высокими и высокими категориями риска, а также в случаях угрозы жизни и здоровью граждан и безопасности страны.