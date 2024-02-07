Дадим Новому году еще один шанс, или Встречаем Дракона

По китайскому гороскопу Новый год наступает 10 февраля и продлится до 28 января 2025 года. Это будет год Зеленого Деревянного Дракона.

Китайский зодиак основан на 12-летнем лунном цикле. Дракон занимает пятое место между Кроликом и Змеей. Если вы родились в 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год, скорее всего, вы — Дракон.

Почему «скорее всего»? Знаки китайского зодиака определяются по лунному календарю — китайский Новый год наступает в период между 21 января и 20 февраля, то есть дата праздника меняется из года в год.

Дракон — единственное мифическое животное в китайском зодиаке. Это самый сильный и мощный знак, но он также славится своей горячностью и острым языком. В древние времена считалось, что благодаря властности и амбициозности Драконы способны держать под контролем весь мир.

Такие врожденные качества, как мужество, упорство и высокий интеллект, позволяют Драконам быть на высоте и уверенными в своих силах. Они не боятся трудностей и готовы рискнуть. Но эти мифические животные раздражительны, несдержанны и редко бывают открыты для критики, не любят следовать традициям, предпочитая жить по своим правилам.

Драконы трудолюбивы и обладают крепким здоровьем. Но они не бегут от сложностей и непростых ситуаций, а потому в жизни рожденных в год Дракона часто присутствуют напряжение и стресс.

В любви Драконам бывает непросто сделать шаг навстречу серьезным отношениям и взять на себя обязательства. Когда они всё же решаются, то их намерения более чем серьезные. Драконам свойственны теплота и щедрость по отношению к близким.

По китайской теории, каждый знак находится под влиянием одного из пяти элементов — стихий: золото (металл), дерево, вода, огонь и земля. Таким образом год Деревянного Дракона, который наступит в 2024 году, случается лишь раз в 60 лет.

Китайцы верят, что характер человека определяется не только знаком животного, в чей год он родился, но и элементом (стихией). Нынешний деревянный Дракон любознателен, творческий и пользуется всеобщей любовью.

1. Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

После сложного для Крысы года Кролика наступает год гораздо более удачный. С Драконом Крыса на ты — это родственные знаки активного характера, поэтому им легко поладить и обменяться своими лучшими качествами.

2. Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Зеленый Деревянный Дракон пробудит в Быке пылкость чувств, амбициозность и лидерские качества — то, что Быку, как правило, несвойственно.

3. Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Бурный и насыщенный год ожидает Тигров. С Драконом они похожи огненным темпераментом, большими амбициями и свободолюбием. Поэтому стоит ожидать карьерных взлетов, неожиданных путешествий и ярких впечатлений.

4. Кролик-Кот (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Кроликам следует приготовиться к довольно непростому году, где главным лейтмотивом станет защита собственных границ и интересов. Дракон — своенравный и немного агрессивный знак, претендующий на чужие территории как в личной, так и в деловой жизни.

5. Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Драконы, для вас наступает звездный час — год вашего покровителя. Это мистическое время реализации самых смелых желаний, пик успеха и коридор удачи. В 2024 году вы будете собирать урожай всех усилий, предпринятых вами за последние 11 лет.

6. Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Змея и Дракон похожи своей проницательностью и внутренней силой, поэтому год Дракона будет способствовать еще большему развитию этих качеств в Змее. Это поможет осознать причинно-следственные связи важных событий в жизни, осмыслить то, что раньше выглядело сложным, непонятным или бессмысленным.

7. Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

После мирного и расслабленного года Кролика для Лошади вновь наступает пора завоеваний. Дракон будет способствовать успехам Лошади на любом поприще, ведь у них отличная совместимость.

8. Овца-Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Еще один удачный год для Овцы. Только на этот раз он касается в большей степени самореализации и творчества, а не отношений. И Дракон, и Овца достаточно артистичные знаки, это их объединяет.

9. Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Дракона и Обезьяну объединяет родственный треугольник созидателей, поэтому 2024 год для Обезьян сложится легко. Но если Дракон — это прирожденный вождь, руководитель, то Обезьяна — вдохновитель и генератор идей.

10. Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

После двух непростых лет для Петухов наконец открывается коридор успеха и процветания, поскольку стихия Металла, к которой принадлежит Петух, властвует над стихией Дерева, к которой принадлежит Дракон. Это можно трактовать буквально: Петух будет обладать властью над людьми, обстоятельствами и своей судьбой в 2024 году.

11. Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Если год Кролика был для Собак периодом погружения в себя и некоторого застоя, то год Дракона — это время активных действий. Дракон поможет выделить то главное, на что Собаке стоит направить свою энергию.

12. Свинья-Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Дракон и Свинья принадлежат к родственным стихиям, поэтому им легко будет подружиться. Дракон добавит Свинье решимости, энергичности, лидерских качеств, которые помогут достичь желаемых целей в новом году.