Дефицита учителей в Севастополе нет, но педагогов не хватает

При средней зарплате 39 тысяч рублей нагрузка на одного педагога составляет порядка 1,6 ставки.

Об этом рассказал исполняющий обязанности директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос, отвечая на вопросы депутатов 6 февраля на сессии Законодательного собрания, где он отчитывался за работу подведомственного ему департамента в 2022 году.

По его словам, оклады в сфере севастопольского образования находятся в пределах 18 тысяч рублей, но поскольку заработная плата не может быть ниже МРОТ, то в образовательных учреждениях существуют стимулирующие выплаты и различные формы доплат.

— Мы достигли уровня средней заработной платы в сфере образования в 38 905 рубля. Это на 12% выше чем 2021 году. При этом средняя зарплата педагогических работников в школах — 44 702 рубля, а нагрузка на одного педагога составляет около 1,6 ставки», – заявил М.Кривонос.

По его словам, все хорошо и с укомплектованностью штата.

— Текущее состояние дел по отраслям, по уровням образования – дошкольное, школьное, дополнительное.. у нас все находится в рамках постоянного показателя — 3-4%. Хотя он меняется, но не влияет на потребности, которые у нас существуют, – отметил и.о.директора департамента.

На сегодняшний день в системе дошкольного образования работают 1300 педагогов, но в любой момент департамент может нанять на работу еще 20 специалистов.

Незначительный недобор по мнению М.Кривоноса связан с миграционными процессами. По словам чиновника, в системе присутствует постоянный переход людей из одного учреждения в другое. Данную диспозицию департамент перекрывает дополнительным совмещением: учителю приходится работать не ставку, а больше, что в целом не влияет на качественное выполнение госзадания по предоставлению образовательных услуг.

При этом председатель постоянной комиссии по образованию и науки Законодательного собрания, депутат Елена Глотова с руководителем департамента не согласна, она считает, что дефицит кадров в сфере образования — проблема серьезная, которую скрывать не стоит. По ее наблюдениям, приток молодых специалистов в сферу образования хоть и осуществляется, но не компенсирует старение кадрового педагогического состава.

— Очевидно, что мер стимулирования, которые имеют педагогические работники, недостаточно, так как в профессию нет массового притока. И если нет возможности сделать заработную плату педагога высокой, а это основной стимул интереса к работе, то необходимо решать вопрос дополнительными социальными льготами и гарантиями, – уверена Е.Глотова.

С ней согласна и депутат Татьяна Щербакова, она считает, что невысокие показатели образовательной деятельности напрямую связаны с нагрузкой на учителей.

— Учителя работают на 1,6 ставки, а это значит, что в неделю учитель должен давать 28-29 уроков. Качественно выполнять свою работу при такой нагрузке достаточно сложно, – отметила парламентарий.