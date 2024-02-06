Выборы депутатов заксобрания будут трехдневными и дистанционными

Такие изменения в закон о выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя были приняты в ходе пленарного заседания 6 февраля.

Доклад по законопроекту «О внесении изменений в Закон города Севастополя «О выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя» перед парламентариями представил депутат Михаил Чалый.

Он сообщил, что в комитет по законодательству и государственному строительству поступили поправки от депутата-единоросса Павла Харламова, а также от вице-спикера коммуниста Василия Пархоменко, которые были отклонены.

В.Пахоменко предлагал выбирать народных избранников одним днем, с помощью бюллетеней.

По словам представителя юридической службы заксобрания, предложения, представленные В.Пархоменко, в случае их принятия привели бы к несоответствию документа федеральным нормам.

За внесение изменений проголосовали 18 депутатов из 22 присутствовавших на сессии. Фракция коммунистов голосовала против.

Выборы депутатов третьего состава заксобрания Севастополя должны состояться 8 сентября 2024 года в единый день голосования.