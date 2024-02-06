В севастопольских колледжах практикуются экзаменационные поборы

С ними разберутся и накажут по полной строгости.

О том, что в некоторых севастопольских профессиональных образовательных учебных заведениях сложилась незаконная практика требовать от студентов, обучающихся на определенных специальностях, закупать необходимые для сдачи экзамена материалы, 6 февраля на пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя рассказал депутат-коммунист Василий Пархоменко.

– Речь идет о поборе со студентов в колледжах. Есть профессии — повара, кондитеры, парикмахеры, швеи, закройщики, которые используют при сдаче экзаменов определенные материалы: продукты, расходные материалы и прочие. Некоторые директора образовательных учреждений повадились действовать следующим образом: хочешь сдать экзамен, надо закупить продукты на определенную сумму и из этих продуктов готовить, – возмутился В.Пархоменко.

По его словам, закупочная сумма продуктов для сдачи экзамена составляет около четырех тысяч рублей. При этом стипендия у обучающихся составляет примерно 750 -1200 рублей в месяц. Получается, что студенту для сдачи экзамена необходимо потратить полугодовую стипендию!

На запрос депутата в департамент образования пришла отписка, после чего он обратиться непосредственно к губернатору Михаилу Развожаеву с просьбой, объяснить подчиненным давать ответы по существу. После чего ответ был получен.

– В переводе с бюрократического он звучал так: поборы осуществлять нельзя, но если очень хочется, то можно, – заявил парламентарий и добавил, что тему можно было бы закрыть, если бы в письме руководство департамента указало, что с практикующими подобные действия была проведена беседа или данный вопрос рассмотрели на коллегии, но ничего подобного сделано не было, – уточнил В.Пархоменко.

При этом, по его словам, подобные сигналы продолжают поступать.

Парламентарий призвал прекратить порочную практику, тем более что из бюджета выделяется достаточная сумма на закупку продуктов для проведения экзаменов. Он также посчитал, что если суммы, затраченные студентами на покупку продуктов для экзаменов, умножить на количество студентов, то речь может идти о сотнях тысяч рублей.

– Я хочу официально предупредить руководителей, занимающихся этими вопросами, что если вы не прекратите подобную практику, то будете иметь дело с людьми в погонах, – предупредил В.Пархоменко.

Спикер парламента Владимир Немцев резко отреагировал на поступившую информацию и заявил, что если у депутата есть факты незаконных поборов, то прокуратура должна обратить на это внимание.

– Прошу представителей прокуратуры воспринимать это как заявление. А депутату обо всех фактах и персоналиях, кто этим занимается, сообщить. Тут надо разбираться и наказывать по полной строгости. Этого не должно быть, – отметил В.Немцев.