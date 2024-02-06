В многоквартирном доме на Северной стороне взорвался газ

По предварительной версии утром 6 февраля в одной из квартир жилого дома на ул.Леваневского, 18 взорвался газовый баллон. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в квартире никого не было, обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами. На первом этаже было неработающее кафе «Арктика».

«По моему поручению директор департамента общественной безопасности координирует на месте работу всех оперативных служб. Идет эвакуация людей с верхних этажей здания», — объяснил глава города.

Пострадавших на месте ЧП не обнаружено. По предварительной оценке, площадь разрушений — около 50 кв.м. Специалисты отключили дом от инженерных коммуникаций: электроэнергии, газа, воды, тепла. Дом на Леваневского, 18 газифицирован.

На первом этаже этого здания находится детская поликлиника, там разрушений нет.

Для обследования несущих конструкций здания потребовалось эвакуировать 40 человек, из них 25 детей. Им предложены места временного размещения, но все приняли решение находиться у родственников и знакомых.

По окончанию обследования станет ясно, смогут ли жители вернуться в квартиры, которые не пострадали.