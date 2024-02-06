Строительство ледового дворца на Генерала Мельника возобновили

После очередного перерыва строители вернулись к возведению ледового дворца на пересечении Лабораторного шоссе и улицы Генерала Мельника.

Объект внешне заметно продвинулся: на фасадах появились стекольные заполнения, на этажах рабочие укладывают плитку пола, на месте будущей ледовой арены кипит работа.

Примерно так бывает каждый раз, когда на объект приезжает начальство, да еще и приглашают журналистов: рабочие старательно метут что-то у входа, проход к объекту отсыпан свежей щебенкой, на рабочих — новенькие оранжевые и желто-зеленые жилеты и строительные каски. Словом, все выглядит образцово, включая рабочее совещание с подрядчиком, которое и.о.замгубернатора Павел Иено «под камеры» проводит прямо на объекте.

Новый срок ввода — начало 2025 года

Для журналистов он напоминает, что контракт на строительство ледового катка был заключен в августе 2020 года, а сейчас строительная готовность составляет около 50%. Планируемый срок окончания строительных работ — до конца 2024 года, с дальнейшим переходом к пусконаладочным работам. Поэтому новый срок сдачи готового объекта — первый квартал 2025 года.

Ледовый дворец включит два здания: трехэтажное административное, а также здание с ледовым покрытием размером 30x60 метров, и зрительскими трибунами на 750 мест.

Сейчас строители выполняют бетонные монолитные работы. В марте обещают завершить устройство монолитного основания самого катка, после чего займутся монтажом металлоконструкций кровли ледовой арены.

На трех этажах административного здания уже приступили к отделочным работам, завершили работы по вентиляции, на очереди — электротехника и работы по слабым токам.

По словам П.Иено, остановка строительства была связана с объективными трудностями, в том числе с необходимостью внести корректировки в проект по неправильно запроектированным потокам. Теперь в здании запроектировано аж восемь входов, с тем, чтобы разделить спортсменов, посетителей, а также тех, кто просто придет на каток покататься.

Второе изменение связано со сменой субподрядчика по бетонным работам. На сегодня залита железобетонная плита, в перспективе подрядчик планирует приступить к установке металлоконструкций, устройству основания самого ледового катка, а затем — к установке технологического оборудования.

П.Иено также напомнил, что уже в ходе строительства проект катка был повторно рассмотрен на Архитектурно-художественном совете, в результате чего внесены изменения в проектную документацию, в том числе по фасадам.

— Теперь со всем определились, и со сроками допоставки оборудования. Будем дальше контролировать объект, но пока мы движемся в графике. Ежедневно на объекте находятся порядка 50 рабочих. При улучшении погодных условий подрядчик увеличит количество людей для производства отделочных работ. У нас технических проблем с данным объектом нет, я не вижу рисков, чтобы не сдать каток в срок, — заверил П.Иено.

Он также сообщил, что на сегодня никаких проблем нет и с финансированием. Стоимость объекта составляет 1,8 млрд рублей.

Главное — лед!

Генеральный директор ООО «Асгард» Игорь Анацкий напомнил, что сложности с объектом начались с обнаружения под запроектированным фундаментом газопровода высокого давления и водопровода, после чего пришлось полностью перепроектировать здание. Затем городские архитекторы обнаружили, что проектная архитектура не соответствует той, что была согласована, в результате чего весь архитектурный облик пришлось разработать заново и пройти экспертизу повторно.

— Сегодня синхронизированы все разделы проекта, утверждена стоимость, определены сроки. Нас может остановить разве что погода, — заявил И.Анацкий.

По его информации, сейчас на объект зашла питерская фирма «Эйркул», которая специализируется на устройстве ледового покрытия.

— Нам необходимо сделать качественный лед, с учетом того, что его будут эксплуатировать сразу две федерации: хоккея и фигурного катания. Обе предъявляют свои требования к температурно-влажностному режиму, поэтому наши субподрядчики учли все их требования по оборудованию, — продолжил И.Анацкий.

Он также пояснил, что после монтажа металлоконструкций строители перейдут к самому сложному этапу работы — отливке технологической плиты толщиной 30 см, по которой будут проходить хладоагенты. А осенью предполагается приступить к формированию льда.

И.Анацкий признался, что опыта работы на подобных объектах его компания не имеет, но субподрядчик очень опытный.

— Лед мы делаем впервые, но для того, чтобы не ошибиться, мы выбрали лучших. Это дорогая компания, у которой за плечами — десятки ледовых арен по всей стране. И, самое главное, у них есть опыт строительства ледовых арен на юге — южные ледовые арены намного сложнее в производстве, чем в северных регионах. Поэтому мы не сомневаемся, что лед здесь будет достойным, — пообещал гендиректор подрядной фирмы.