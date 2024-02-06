С отоплением в художественном колледже приказано немедленно разобраться

На аппаратном совещании в правительстве Севастополе 5 февраля губернатор Михаил Развожаев поручил срочно разобраться в ситуации, сложившейся с отоплением в Севастопольском профессиональном художественном колледже.

В здании, как пояснил на совещании замгубернатора Игорь Михеев, немного деформировалась крыша, на выплату ущерба уже подали. Однако в результате этого стали поступать жалобы от родителей учащихся, что в колледже холодно.

– Я просто вижу, что пишут родители, которым многоуважаемый директор рассказала, что обила пороги всех инстанций и ничего не происходит. Это чего за бардак такой?!--возмутился губернатор.

На заверения подчиненных, что они немедленно все уточнят, он приказал сделать это лично и прямо после заседания правительства отправиться в колледж для выяснения всех обстоятельств.

– Сейчас вот прямо вместе с Кривоносом после правительства берете и едете туда, встречаетесь с родителями, директор пусть пояснит, что у нее не так и где какие пороги она обила. Просто какое-то раздолбайство! – не сдержался градоначальник.

На вопрос, обращалась ли к ним директор и не получив ответа, М.Развожаев разгневался еще больше.

– Ну увольте тогда ее, если не было ни одного официального обращения! Пусть она идет где-нибудь в другом месте работает, а не рассказывает сказки родителям. А с отоплением разберитесь в кратчайшие сроки. А если обращения были, то разберитесь с теми, кто их так рассмотрел! – подытожил глава города.