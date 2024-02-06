Расширен список получателей льгот – участников СВО

– В рамках изменений, которые внесены в законопроект, мы отнесли к участникам специальной военной операции сотрудников национальной гвардии Российской Федерации, которые принимают участие в специальной военной операции, жителей Севастополя, которые добровольно записались в военкоматах других регионов в силу определенных объективных и субъективных причин, и участвуют в специальной военной операции, а также жители Севастополя, которые записались добровольцами в добровольческие формирования и участвуют в военных действиях специальной военной операции, – сообщил спикер севастопольского парламента Владимир Немцев.

Таким образом, по его словам, депутаты исправили несправедливость. Теперь все участники специальной военной операции будут получать одинаковые льготы, предусмотренные законодательством.

Принятый осенью 2022 года закон предусматривает 12 мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям: выделение земли в Севастополе; компенсация 50% квартплаты и 50% коммунальных услуг; бесплатный проезд в городском транспорте; приоритет при приеме детей в детский сад; бесплатное посещение детского сада; бесплатное питание в садиках и школах для детей; бесплатные путевки в детские лагеря; бесплатная юридическая помощь; бесплатная социальная помощь на дому при необходимости; бесплатное обучение в средних специальных учебных заведениях; помощь при трудоустройстве.