Работу муниципалитетов по выплате ущерба от паводка раскритиковали

Жители Севастополя, пострадавшие от ЧС межмуниципального значения, пока не вполне понимают, как будут производиться выплаты за нанесенный им ущерб. На это 5 февраля указал губернатора Севастополя Михаила Развожаева на аппаратном совещании.

— Поступают многочисленные сигналы. Я сказал, что оцениваем по факту ущерба. Чего там опять фигурируют какие-то 50 тысяч? Теперь оказывается, что у муниципалитетов экспертов не хватает, чтобы они оценили ущерб. Они не могут определить, дрова мокрые или сухие. Может, нам и муниципалитеты не нужны тогда? — обратился глава города к директору департамента общественной безопасности Сергею Бездольному, поинтересовавшись, участвуют ли специалисты департамента в работе комиссии.

— Ну а почему там такое происходит? Нет экспертов? Сложная ситуация? Наймите экспертов, комиссию привлеките. Общественники-эксперты у нас есть, которые рады всегда помочь. Какой-то бред! Ставится одна задача, людям говорится, что вот вам 50 тысяч, идите делайте, что хотите. Если это муниципалитеты, то разберитесь, кто там это делает. Иначе они работать не будут, если не способны, — продолжил критиковать подчиненных градоначальник.

На последующем за аппаратным заседании правительства было принято постановление, согласно которому из резервного фонда правительства выделили 10 миллионов рублей на единовременные выплаты гражданам, пострадавшим от ЧС межмуниципального характера на отдельных территориях Севастополя.

— Порядок таких выплат уже утвержден, граждане могут подать заявления через ЕПГУ (единый портал госуслуг), решения о федеральной выплате принимаются в сумме 10, 50 или 100 тысяч рублей, — представила проект документа директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина.

Она еще раз сообщила о создании комиссии, которая может принять решение о выплатах сумм сверх озвученных, в случае, если сумма ущерба превышает первоначальную фактическую выплату.

На вопрос М.Развожаева, принята ли «нормативка» по выплате фактического ущерба, ему пояснили, что таковая уже разработана и будет принята распоряжением, которое глава города пообещал подписать в тот же день.

— Если этой суммы не хватит, будем дальше смотреть, — пообещал он, поручив довести данную информацию до пострадавших, поскольку, по его информации, жители города пока этого не понимают.

Без воды из-за воды

В ночь на 19 января в Севастополе из-за осадков в зоне подтопления оказались Нахимовский, Орлиновский, Балаклавский районы и Инкерман. Всего было подтоплено 83 приусадебных участка, 78 частных домов, в которых проживает 171 человек, включая 38 детей.

Было объявлено, что гидроузел №3 не справляется с очисткой паводковых вод, поэтому водоснабжение Севастополя отключили. Воду горожанам доставляли водовозками, к которым выстраивались очереди.

Городские власти обещали вот-вот наладить систему водоснабжения и прилагали для этого «героические усилия», но возобновить подачу воды удалось только к 25 января.