Остановили много пьяных водителей

С начала текущего года сотрудники севастопольской Госавтоинспекции выявили 107 водителей в состоянии опьянения. При этом девять нарушителей сели нетрезвыми за руль повторно.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Всего с начала года было возбуждено девять уголовных дел. Только за прошедшую неделю автоинспекторы выявили 38 водителей в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Не радует и статистика прошлой недели: было зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадали пять человек. Кроме того, инспекторы выявили 677 административных правонарушений. В том числе, 30 водителей выехали на полосу встречного движения, а 142 водителя нарушили правила проезда пешеходных переходов.