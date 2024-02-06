Обсудили состояние науки в Севастополе

Севастопольские ученые ко Дню российской науки встретились за «круглым столом», чтобы рассказать о достижениях своих учреждений за последние годы. Представители СевГУ рассказали о своем изобретении для спасения хамсы, а ИнБЮМа – об экспедициях и субсидиях на современное оборудование.

— Есть такая проблема с рыбой, о которой никто не говорит. Проблема в том, что в двигателях всех кораблей — рыболовецких, сухогрузов, есть система охлаждения. Практически в 100% – это система охлаждения с заборной водой, причем это неслабые потоки. Рыба туда попадает, в частности, хамса, а судно перемалывает сотню тонн рыбы. Мелкую сетку сделать нельзя, потому что она забьет систему охлаждения. Университетом сделана разработка: контуры охлаждения, которые не используют заборную воду, а охлаждение идет через днище судна, – сообщил проректор по инновационной деятельности СевГУ Сергей Дудников.

Также С.Дудников презентовал еще одну разработку университета — самоходный морской уборщик для сбора плавающего в море мусора. Уборщик мусора, получивший название «Морской скорпион», способен отходить от берега на расстояние до 500 метров, вращаться на 360 градусов и захватывать в сеть дрейфующие у побережья пакеты, бутылки, этикетки или ветки. Одного нажатия кнопки на пульте управления достаточно, чтобы за мусором захлопнулась шторка сети, очистить которую можно, не доставая аппарат из воды.

ИнБЮМ закупает современное оборудование

Представители Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН рассказали, что с 2016 года учреждение ежегодно пополняется современным оборудованием на исследования в различных областях. В 2021 году институт получил первую категорию и вошел в список ведущих научно-исследовательских институтов страны. В 2024 году ИнБЮМу выделено 167 миллионов рублей для расширения исследований.

По словам заместителя директора ИнБЮМа Ярослава Андрончика, сейчас учреждение находится в стадии реорганизации, так как идет присоединение в качестве филиалов научных учреждений новых территорий. Например, Херсонской гидробиологической станции.

— Также в нашем институте разработана технология промышленного культивирования различных видов микроводорослей, которые можно использовать в медицине, сельском хозяйстве. Впервые был создан питомник по полному циклу культивирования гигантской устрицы. Весь ЮФО мы готовы обеспечивать микроводорослями, с мая у нас старт работ. У нас есть заказ на тонну продукции, – заявил Я.Андрончик.

Экспедиций стало больше

Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского активно развивает международную деятельность. Разрыв связей с «западными коллегами» дал возможность переключиться на дружественные страны. А за последние годы география сотрудничества только расширилась — это Беларусь, Бразилия, Вьетнам, Гвинея, Сирия, Тайвань, Китай, Джибути и др.

— За последние годы количество наших экспедиций увеличилось, мы проводим исследования не только на нашем судне «Профессор Водяницкий», но также участвуем в экспедициях других судов. Это Индийский, Тихий, Атлантический океаны, это Арктика, Антарктика, Южно-Китайское море, Балтийское море. Ежегодно наши сотрудники принимают участие порядка 10-11 экспедиций, – сообщила заведующая отделом ихтиологии Института биологии южных морей Екатерина Скуратовская.

Как рассказала Е.Скуратовская, в 2014 году научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий» попало под санкции, поэтому не может участвовать «в других регионах мирового океана». Зато стало больше проводиться исследований состояния Черного и Азовского морей. Систематические исследования помогут качественно оценить сезонную динамику.

Коллекция гидробионтов все еще не финансируется

Коллекции гидробионтов ИнБЮМа находятся под угрозой исчезновения. Экспонаты — богатства Мирового океана — водные растения и животные. Подобных коллекций в стране и мире — единицы, а в нашей стране подобных больше нет.

— На сегодняшний день в РФ финансируются только живые коллекции, а у нас гербарии либо экспонаты в формалине — уникальнейшая коллекция. Мы собственными усилиями не сможем ее сохранить, – говорит Е.Скуратовская.