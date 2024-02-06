Менеджера банка подозревают в хищении денег вкладчиков

Вкладчики одного из севастопольских банков пострадали от мошеннических действий менеджера. Жертвами ее махинаций на общую сумму 18 млн рублей стал 21 клиент кредитного учреждения.

«31-летняя местная жительница, являясь ведущим клиентским менеджером одного из коммерческих банков, действуя в сговоре с неустановленными лицами, на протяжении нескольких лет обманом похищала денежные средства у вкладчиков. Она подыскивала потенциальных клиентов и убеждала их заключать договоры вкладов под выгодные проценты», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

После зачисления финансов от клиентов, менеджер составляла поддельные платежные документы и перечисляла чужие средства на ранее открытые подконтрольные ей и ее подельникам банковские счета. После чего подозреваемая обналичивала деньги в банкоматах.

Руководство банка узнало о происходящем совершенно неожиданно: когда в кредитное учреждение обратился один из клиентов, пожелавший получить часть своих накоплений. В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают всех причастных к мошеннической схеме.