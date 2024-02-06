Беженцы из ДНР уже два года живут в пансионате «Лазурь»

На заседании правительства 5 февраля в ходе принятия постановления о выделении средств из городского резервного фонда на возмещение затрат ООО «Лазурь-С», который временно принимает граждан, вынужденно покинувших территории постоянного проживания, прозвучало, что сейчас в пансионате проживают 50 человек. Из них, десять – жители Херсонской области, которые в настоящее время заканчивают оформление жилищных сертификатов, а остальные – жители Донецкой народной республики.

– А вот жители Донецкой народной республики там уже сколько находятся у нас? – поинтересовался губернатор Михаил Развожаев у директора департамента внутренней политики Сергея Бездольного.

Тот ответил, что эти граждане живут в пансионате «Лазурь» с момента объявления эвакуации, то есть, с начала 2022 года. Такой срок немало удивил градоначальника, он осведомился, каковы же перспективы у этих людей. Из пояснения С.Бездольного следует, что пока вернутся в места своего постоянного проживания эти люди не могут.

– Ну хорошо, а работу какую-то мы им предлагаем?— попытался уточнить М.Развожаев, на что руководитель департамента ответил утвердительно.

– Ну дальше понятно, что когда в массовом экстренном порядке покинули, все это было организовано. Времени-то уже год, даже больше прошло, любой нормальный человек находит работу и снимает квартиру, правильно? – заметил М.Развожаев.

В отношении херсонцев С.Бездольный подтвердил, что федеральные денежные средства пришли, выплачивать их начали.

– Всегда готовы помочь, но просто дальше это должно иметь какую-то логику, бесконечно же это не может продолжаться, – сделал вывод губернатор.