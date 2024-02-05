Утвердить новый генплан Севастополя планируют в первом полугодии 2024 года

Полностью завершить работу над новым генпланом правительство Севастополя рассчитывает до конца первого полугодия. Об этом 5 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил заместитель губернатора Максим Жукалов.

Он подвел итоги общественных обсуждений проекта генплана, которые завершились 2 февраля. За время работы экспозиции ее посетили более 4,5 тысячи жителей города, от участников поступило более 3300 предложений. Предложения, отправленные почтой, продолжают поступать, и в итоге М.Жукалов считает, что конечной цифрой станет примерно 3700 предложений.

– Они будут сгруппированы, аналогично тому, как это было по проекту Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), – сказал он.

Замгубернатора также рассказал, что ответы будут получены не по всем обращениям. Точнее сказать, они будут обязательно даны по предложениям, которые поступили письменно в департамент архитектуры или через сайт правительства города.

– Постараемся уложиться в 30 дней, при необходимости, продлим еще на 30 дней. Рассмотрим на заседании рабочей группы, и люди получат ответ, – пояснил М.Жукалов.

Он изложил дальнейший алгоритм работы над проектом генплана, сказав, что в дальнейшем рекомендации будут переданы разработчикам, которые также будут присутствовать на заседаниях рабочих групп с целью оперативного реагирования на принятые проектные решения.

– Они доработают, устранят, и начнется процедура согласования с федеральными исполнительными органами власти посредством системы информационного территориального планирования: Минэк, Минобороны, Минприроды, Минкультуры, Максимальный срок для согласования там – месяц. Потом останется подготовка проекта постановления об одобрении проекта закона города Севастополя об утверждении генплана с последующим внесением в Законодательное собрание. Завершить все мероприятие планируется в первом полугодии 2024 года, – уточнил механизм М.Жукалов.