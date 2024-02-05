Строительство Гераклейской рокады и тоннеля под Севастопольской бухтой опять откладывается

Об этом 5 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сказал губернатор Михаил Развожаев после доклада своего заместителя Максима Жукалов об интересе, который проявили севастопольцы к этим объектам в связи с общественным обсуждением проекта генплана города.

– Люди интересуются, затрагивают ли эти планы чьи-то конкретные интересы или нет. Им объяснили, что трассировка в проекте генплане показана условно, в последующем она будет уточняться на стадии разработки документации по планировке территории. Только тогда можно будет ответить, какие участки попадут под изъятие, если вообще это потребуется, – пояснил М.Жукалов.

– Понятно, что пока средств на эти мегапроекты нет, поэтому они, конечно, просто обозначены в генплане. Будем работать над получением средств, потом проектированием. Одним годом не обойдется, – обнадежил севастопольцев глава города.

О Гераклейской рокаде говорится с момента начала подготовки нового генерального плана Севастополя. Реализация проекта была намечена на 2019-2022 годы. Четырехполосная скоростная автомагистраль протяженностью 9,1 км, расчетная скорость движения по которой составит 100 км/ч, должна проходить в обход исторического центра города и связать Ленинский, Гагаринский и Нахимовский районы. Ее начало — на пересечении Камышовского и Фиолентовского шоссе, а окончание — в районе улицы Генерала Мельника. Но дальше технико-экономического обоснования проекта в 2019 году дело не пошло. Были определены принципиальные параметры рокады и ее стоимость, а денег на проектирование и строительство в бюджет на 2020 год не заложили.

О начале проектирования тоннеля по улице Пожарова еще 24 июля сообщал и.о.директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

Ранее, в апреле 2023 года правительство Севастополя без конкурса заключило контракт на 252 млн рублей с ООО «Веста» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство тоннеля и реконструкция автомобильной дороги ул.Генерала Петрова, на участке от ул.Очаковцев до улице Пожарова, в рамках обеспечения транспортной доступности «Парка Музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя в 1941-1942 гг.» на мысе Хрустальный с набережной и Артиллерийской бухтой в городе Севастополе».

Протяженность проектируемого участка 600 метров, из них сам двухполосный тоннель — 254 метра.