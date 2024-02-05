Реконструкцию Ялтинской конференции провели в Ливадийском дворце

В реконструкции приняли участие ПО МО ДОСААФ России в г.Ялта "ЯлКИР", военно-исторические клубы Севастополя: «7-я бригада морской пехоты», «Медсёстры войны», РОО «Севастопольский военно-исторический клуб» и Симферополя -"Отечество".



На экскурсиях можно было увидеть участников исторической конференции со стороны СССР, которые обеспечивали безопасность и занимались подготовкой к переговорам лидеров трех делегаций.

В парадных залах и кабинетах дворца вновь слышались шаги в сапогах. У входа и на въезде ко дворцу стояли посты сотрудников НКВД, проверявшие документы посетителей. Члены делегации РККФ осматривали карты побережья Чёрного моря на предмет защищенности. В бильярдной дворца работала делегация советских дипломатов,- сообщает Ялтинский клуб исторической реконструкции ДОСААФ.

Председатель РОО «Севастопольский военно-исторический клуб» Адрей Биати рассказал «Севастопольской газете», что коллеги из Ялты проводят подобную реконструкцию уже в седьмой раз и с каждым годом участников становится все больше. В этом году в мероприятии приняло участие около 20 реконструкторов, семь из них были из Севастополя.

— Для меня это особо значимое событие, потому что вместе со мной в реконструкции принимали участие мои дети — 14-летний сын, который с 7 лет занимается в клубе, и впервые к нам присоединилась моя восьмилетняя дочь. Вовлечение ребят в такие мероприятия — это формат «живой истории», когда участники реконструкции не просто обычные статисты, а самые настоящие экскурсоводы и проводники истории, – отметил А.Биати.

Гостями реконструкции стали ялтинские курсанты, бойцы воинской части, обычные посетители. Экскурсии шли безостановочно, в каждой группе насчитывалось по 15-20 человек.

Ялтинская конференция союзных держав прошла с 4 по 12 февраля 1945 года. Это была вторая по счету многосторонняя встреча лидеров трех стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — во время Второй мировой войны, посвященная установлению послевоенного мирового порядка.

В результате работы конференции были одобрены важнейшие международно-правовые документы, такие как Декларация Свободной Европы, документы об основных принципах создания международной Организации Объединенных Наций, заложившие основу отношений между государствами.

Были разработаны условия обращения союзников с побежденной Германией и решены вопросы о ее будущем. Участники конференции заявили о непреклонной решимости ликвидации германского милитаризма и нацизма.