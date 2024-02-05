Предотвращен теракт в отношении одного из руководителей Крыма

ФСБ России предотвратила готовившийся Службой безопасности Украины (СБУ) теракт в отношении одного из руководителей Крыма, задержаны трое подозреваемых. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, организованный Службой безопасности Украины в отношении одного из руководителей Республики Крым, — сообщили в ЦОС. — В Крыму сотрудниками ФСБ России задержана группа лиц в составе граждан РФ Боднаря В.А., Шевченко О.В. и Ананьева В.В., которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма».

«Задержанные дали признательные показания», — отметили в ФСБ.

У подозреваемых изъяты радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия, изготовленное из доработанной противотанковой мины DM22 производства Германии со взрывчаткой на основе гексогена массой 1,9 кг, радиопередающее устройство, треножный станок для размещения пускового устройства мины в направлении цели, СВУ осколочно-фугасного действия из брикета взрывчатого вещества зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг, электродетонатора и радиореле. Также изъят дистанционный взрыватель, предполагающий подключение по звонку с мобильного телефона.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела за «покушение на совершение террористического акта» и «незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Хотели взорвать кортеж

Задержанным в Крыму за подготовку теракта СБУ поручала взорвать кортеж при помощи мины. Об этом сообщил задержанный Владимир Боднарь, видео допроса которого распространила ФСБ.

«Мина сейчас находится в гараже с дистанционным пультом управления. Предназначалась для нападения на кортеж», — сказал он. Мужчина пояснил, что действовал по заданию СБУ: поместил мину в газовый баллон и вывез ее из Мелитополя в Крым.

Его жена, также задержанная сотрудниками ФСБ, добавила, что они должны были совершить теракт в отношении кортежа из двух машин. Подготовку они осуществляли с 26 января по 1 февраля. Для этого они смотрели маршрут передвижения кортежа, а подорвать должны были одну машину.