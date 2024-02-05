Потратил более 70 тысяч рублей с чужой карты

Безработный житель Севастополя нашел на улице банковскую карту и побежал тратить деньги. На 72 тысячи рублей он накупил алкоголя, продуктов и приобрел несколько электроинструментов.

«В ОМВД России по Балаклавскому району обратился 46-летний местный житель с заявлением о хищении его денежных средств. Накануне мужчина потерял банковскую карту и, обнаружив, что со счета списываются деньги, немедленно заблокировал ее и обратился в полицию», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Оказалось, что банковскую карту нашел 32-летний безработный местный житель. В течение суток с помощью «счастливой» находки он самозабвенно занимался безудержным шоппингом. Он оплатил ею продукты питания, алкоголь, курительные принадлежности, парфюмерию и бытовую химию, несколько электроинструментов и пару обуви. Позже, обнаружив, что карта заблокирована, злоумышленник избавился от нее.

Впрочем, любителя потратить чужие деньги быстро нашли. Покупки были изъяты во время обыска, а против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до шести лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.