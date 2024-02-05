Появится школа плавания «Золотая рыбка»

Весной в Севастополе откроется детская школа плавания «Золотая рыбка». Так называли севастопольскую спортсменку и первую в СССР олимпийскую чемпионку по плаванию Галину Прозуменщикову.

«Мы открываем детскую школу плавания на СОК имени 200-летия на базе Дворца водных видов спорта и в Инкермане. Почему такое название? Потому что так называли Галину Прозуменщикову, первую в историю Советского Союза олимпийскую чемпионку. Эта школа откроет свои двери вместе с доступом в бассейны», — рассказал начальник Управления спорта города Севастополя Сергей Резниченко в прямом эфире ЦУР.

Предположительно, это событие произойдет в марте. Дворец водных видов спорта на базе спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя был введен в эксплуатацию в конце декабря прошлого года. Тогда же в эксплуатацию ввели и Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Инкермане. Но занятия на этих объектах начнутся только в марте.

«Сейчас идут тонкие настройки водоподготовки, завершаются тонкие настройки климата. Чтобы туда зайти спортсменам, необходим комплекс заключений, в первую очередь, заключение Роспотребнадзора. Нужны все замеры по температурным режимам, по качеству воды, необходимо получение лицензии на ведение образовательной деятельности. Хотим завершить все эти подготовительные работы за февраль и в марте уже открыть двери для посетителей — как в СОК имени 200-летия, так и в бассейн Инкермана», — сообщил С.Резниченко.

По словам руководителя Управления спорта, на СОК имени 200-летия Севастополя впервые откроется подготовка по синхронному плаванию и в этом году планируется провести всероссийские соревнования по прыжкам в воду.