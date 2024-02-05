Под строительство инфекционной больницы изымут полсотни земельных участков

Об этом стало известно из распоряжения губернатора Севастополя Михаила Развожаева, которое размещено на сайте правительства.

«В целях строительства городской инфекционной больницы на 200 коек принято решение изъять для государственных нужд города земельные участки согласно приложению», -сказано в документе.

В список внесен 51 земельный участок, предназначенный под ИЖС, на Камышовом шоссе.

Согласно распоряжению, департамент по имущественным и земельным отношениям должен обеспечить соглашение об изъятии этих земельных участков. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

В 2021 году строительство новой инфекционной больницы в Севастополе было отложено на 2025 год. Тогда глава города такое решение объяснил тем, что в период пандемии удалось модернизировать действующую инфекционную больницу на ул.Коммунистическая. «За время ковида мы существенно модернизировали [инфекционную больницу], капитальный ремонт провели, два модуля построили, лабораторию, компьютерный томограф. На сегодня инфекционная больница по условиям серьезно отличается от того, какой она была. Мы не убираем совсем историю с тем, что инфекционную больницу нужно построить, но это точно перестало быть задачей той актуальности, которая была в 2019 году, когда я в первый раз зашел в инфекционную больницу. Поэтому сейчас у нас проект перенесен на 2025 год из-за того, что мы более приоритетные объекты поставили в начало программ», – сказал Развожаев.

Он также добавил, что решение по поводу проекта новой инфекционной больницы будет принято после завершения строительства больницы скорой медицинской помощи и онкологического центра.

На конец 2023 года обозначенные объекты находились на стадии завершения строительства цокольных этажей. После долгих перипетий с корректировкой проектов, итоговая смета медицинского кластера выросла с 7 млрд 800 млн рублей до 12 млрд.