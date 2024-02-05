Откроют набор на бесплатные занятия по фиджитал-спорту

В конце февраля откроется набор школьников в фиджитал-центр для бесплатных занятий. Обучать подростков будут два тренера-преподавателя по дисциплинам «фиджитал-футбол» и «фиджитал-баскетбол».

«В марте уже начнутся занятия. Подростки будут ходить на тренировочные мероприятия, посещая как фиджитал-составляющую, так и играя в активные игры. Эти курсы будут определенного периода, для того, чтобы большее количество детей смогло прикоснуться к фиджитал-спорту. Мы не исключаем и коммерческую составляющую, чтобы какие-то предприятия смогли играть друг с другом», — рассказал начальник Управления спорта Севастополя Сергей Резниченко в прямом эфире ЦУРа.

По словам С.Резниченко, за новомодным словом «фиджитал-спорт» стоит самое главное — это здоровье детей и активные занятия физкультурой. Первый севастопольский фиджитал-центр открылся на улице Колобова, 21, в конце прошлого года. Здесь размещены зоны физической активности с футбольным полем, площадками для воркаута и стритбола, а также диджитал-пространство с компьютерным залом, игровыми консолями и VR-гаджетами.

«Фиджитал-спорт поможет родителям заинтересовать свое чадо заниматься физкультурой. Ну и конечно же, это новые технологии. Мир диктует новые условия где важны компетенции, например, вождения дрона. Мы также планируем этот сегмент там расширять. И хотим в течение года запустить там дрон-рейсинг (гоночные соревнования квадракоптеров), для того, чтобы обучать еще и вождению дронов. Эти навыки не помешают нашему подрастающему поколению», — заявил начальник Управления спорта.

Справка

Фиджитал (от англ. phygital, соединение слов physical и digital) — интегрированные коммуникации на стыке цифрового и физического пространств. Это уникальный технологический инструмент, раскрывающий новые возможности в коммуникационном пространстве благодаря объединению физических объектов и виртуальных.